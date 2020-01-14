никогда не изучали языки до этого,

столкнулись с некомпетентными учителями в школе или университете,

обучались по советским методикам, зубрили материал

не практиковались разговорному английскому, чувствуют себя несмело и зажато.

переезжают за границу – преодолевают языковой барьер, учатся говорить, чтобы свободно и без стеснения общаются с местными жителями;

преодолевают языковой барьер, учатся говорить, чтобы свободно и без стеснения общаются с местными жителями; получают повышение – прокачивают письменный, деловой или бизнес-английский, чтобы зарабатывать больше;

– прокачивают письменный, деловой или бизнес-английский, чтобы зарабатывать больше; меняют сферу деятельности – осваивают язык с нуля, чтобы пройти собеседование в IT-компанию.

«Взрослый человек плохо усваивает языки, – часто слышим мы. – Мозг работает не так активно, запоминать сложнее». «В 40 лет уже поздно начинать что-то с нуля». «В таком возрасте получить серьезное повышение по карьерной лестнице или полностью поменять сферу деятельность нереально». Мы часто слышим такие фразы от начинающих студентов, которые:Однако в Underground Language Club мы доказываем на примере своих студентов: выучить английский в любом возрасте возможно. Взрослые выпускники школы:Так может каждый начинающий студент, даже если он не изучал язык ранее. Это – благодаря уникальной коммуникативной методике обучения: 20% времени на курсе изучаете грамматику и лексику, а остальные 80% – говорите на английском. Благодаря такому подходу, вы запоминаете и сразу учитесь применять грамматические формы, новые слова на практике.