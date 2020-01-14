Underground
г. Минск, ул. Немига 5, 2 этаж
+375 (29) 555-59-09
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Курсы английского языка для взрослых

+1 уровень за курс или повторное обучение за счет школы

До 1,5 месяцев обучения в подарок до 31 января!
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Занятия в центре Минска (ул. Интернациональная, 16), есть бесплатная парковка для авто
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Главная ⮞ Курсы английского
В школе ULC вы изучаете английский не по классической схеме, а в привязке к задачам, чтобы получать результат
в 4-5 раз быстрее
Английский для путешествий
Основной упор идет на разговорную речь, чтобы понимать иностранцев и знать базовые выражения.
Английский для работы
На занятиях преподаватели делают упор на специальную офисную и бизнес-лексику, необходимую решения рабочих задач.
Английский для начинающих
Особый подход с акцентом на постоянное общение. Доступная грамматика для легкого старта изучения языка.
Интенсивный английский
Ударная нагрузка, чтобы говорить уже в первый месяц. Для тех, кому нужно срочно.
Английский для иммиграции
Идеальный вариант для тех, кто переезжает из одной страны в другую на ПМЖ.
Разговорный английский
Универсальная подготовка на все случаи жизни.
Посмотрите, чем еще отличается обучение в школе ULC
До 1,5 месяцев обучения в подарок до 31 января!
Эффективно изучать английский язык можно как посещая традиционные оффлайн-занятия, так и онлайн-уроки. По опыту наших учеников мы знаем, что очень часто онлайн-занятия дают даже более заметный результат, чем уроки в аудитории.
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Занятия с носителями языка
Вы наверняка замечали, что люди, которые уезжают за рубеж и общаются с иностранцами, в разы быстрее осваивают английский язык, потому что окунаются в англоговорящую среду. В школе ULC занятия ведут носители языка, и эффект тот же: вы осваиваете язык в разы быстрее.
Встречи в языковом клубе
Каждую пятницу в школе работает языковой клуб. Это особый формат занятий, в котором можно пообщаться как с носителями языка, так и с другими студентами, посмотреть фильмы в оригинале или поиграть в игры. Главное условие - все только на английском языке.
Кембриджская методика
Помимо того, что вы при изучении языка максимально погружаетесь в языковую среду, в ходе обучения преподаватель задействует у вас все 6 органов чувств. Это также повышает запоминаемость материала в разы.
Сверхвыгодные акции и подарки
Школа ULC регулярно проводит акции, благодаря которым можно получать 1-2 месяца изучения языка бесплатно. А это уже не только результат, но и реальная экономия денег (до 250 рублей).
Запишитесь на тест для проверки уровня. Это бесплатно, информативно и ни к чему не обязывает
Записаться на бесплатный тест уровня
Посмотрите на другие ваши выгоды обучения в ULC
Гарантия результата в договоре
У вас в договоре на обучение четко прописано: либо вы повышаете уровень, либо повторное обучение бесплатно. Риски школа берет на себя.
1
Классы в самом центре Минска
Занятия проходят в самом центре (ул. Немига, 5 и ул. Интернациональная, 16). Легко добраться из любой точки.
2
Бесплатная парковка для авто
Приехали на автомобиле? Не беспокойтесь о паркингах! Для студентов есть своя бесплатная парковка.
3
Есть "паузы" и "отработки"
Вы всегда можете поставить обучение на паузу или отработать пропущенное занятие, только предупредите учебный отдел.
4
Только актуальная информация
Программа постоянно дорабатывается, и улучшается чтобы вы получали только нужные и актуальные знания.
5
Онлайн и офлайн форматы
В школе ULC вы можете выучить английский как офлайн, так и онлайн. В процессе обучения вы можете менять формат занятий.
6

Английский для начинающих: Underground Language Club обучает взрослых с нуля в Минске

«Взрослый человек плохо усваивает языки, – часто слышим мы. – Мозг работает не так активно, запоминать сложнее». «В 40 лет уже поздно начинать что-то с нуля». «В таком возрасте получить серьезное повышение по карьерной лестнице или полностью поменять сферу деятельность нереально». Мы часто слышим такие фразы от начинающих студентов, которые:
  • никогда не изучали языки до этого,
  • столкнулись с некомпетентными учителями в школе или университете,
  • обучались по советским методикам, зубрили материал
  • не практиковались разговорному английскому, чувствуют себя несмело и зажато.
Однако в Underground Language Club мы доказываем на примере своих студентов: выучить английский в любом возрасте возможно. Взрослые выпускники школы:
  • переезжают за границу преодолевают языковой барьер, учатся говорить, чтобы свободно и без стеснения общаются с местными жителями;
  • получают повышение – прокачивают письменный, деловой или бизнес-английский, чтобы зарабатывать больше;
  • меняют сферу деятельности – осваивают язык с нуля, чтобы пройти собеседование в IT-компанию.
Так может каждый начинающий студент, даже если он не изучал язык ранее. Это – благодаря уникальной коммуникативной методике обучения: 20% времени на курсе изучаете грамматику и лексику, а остальные 80% – говорите на английском. Благодаря такому подходу, вы запоминаете и сразу учитесь применять грамматические формы, новые слова на практике.

Форматы занятий для взрослых

Самый популярный формат – стандартные групповые занятия два раза в неделю. В таком режиме удобно заниматься после работы, чтобы успевать ходить на уроки и выполнять домашнее задание. Однако не каждый выбирает такой формат курса – предлагаем на выбор также:
  • индивидуальные занятия. В группе – только вы. С преподавателем самостоятельно корректируете темп, программу, выбираете удобное день и время;
  • экспресс-курс. Длительность – 3 месяца. Подходит для тех, кому нужно освоить уровень быстро для собеседования на визу или новое место работы.
Для каждого вида занятий предлагаем рассрочку.
Сложно подобрать удобный формат, если вы не занимались ранее. Поэтому за помощью обратитесь к сотрудникам школы, пройдя тест на уровень владения языка, написав через форму обратной связи или позвонив по телефону. На звонки отвечаем сразу, на заявки в интернете – в течение 5 минут. Расположение офиса – город Минск, улица Немига, 5.
Знакомьтесь, это ваши преподаватели
Мак
Владеет английским, персидским и урду. Выпускник университета Кардан.
Майкл
Проводит групповые, индивидуальные и занятия Conversation Club. Носитель языка.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Не поздно учить английский во взрослом возрасте?
Выучить английский можно в любом возрасте, и наша школа это доказывает! У нас обучаются как дети и студенты, так и пенсионеры, которые хотят выучить что-то новое, переехать за границу, общаться с детьми или внуками, живущими в других странах.
Точно получится успешно пройти курс?
Наша школа несет перед вами ответственность за результат. Поэтому если при посещении занятий и выполнении домашних заданий вы не сдаете финальный тест, то школа проводит повторное обучение бесплатно.
Что делать, если нужно уехать в отпуск, уйти на больничный?
Вы всегда можете поставить занятия английским на паузу. Как только пауза заканчивается, вы продолжаете с того места, на котором закончили. Поскольку группы формируются по уровню, риска отстать нет. Это делает процесс обучения максимально гибким.
Как подобрать расписание занятий при неудобном учебном или рабочем графике?
Если вам график не позволяет посещать групповые занятия, можем предложить индивидуальные занятия с преподавателем. Тогда вы можете заниматься в любое удобное для вас время.
А еще вы получаете максимум внимания преподавателя, благодаря малокомплектным группам по 3-12 человек, посмотрите
Квалификацию подтверждают дипломы и сертификаты:
Посмотрите отзывы тех, кто уже обучается или прошел обучение
все отзывы
Стоимость обучения
оффлайн (занятия в офисе школы), онлайн (дистанционные занятия).
1,5 месяца обучения в подарок.
Пакет 144
Пакет 96
Пакет 48
12,37
руб.
за занятие
(2 академ. часа)
16,03
18,73
руб.
руб.
за занятие
(2 академ. часа)
за занятие
(2 академ. часа)
Занятия 2 раза в неделю.
Шаг на 3 уровня.
Подарок:

+1,5 месяца
бесплатного обучения
+
Conversation Club
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Доступ к обучающей онлайн-платформе
Подарок:

+1 месяц
бесплатного обучения
+
Conversation Club
+
Доступ к обучающей онлайн-платформе
Занятия 2 раза в неделю.
Шаг на 2 уровня.
Занятия 2 раза в неделю.
Шаг на 1 уровень.
Подарок:

+ 2 недели
бесплатного обучения

Обучение в утренних и дневных группах с 08:00 до 16:30 и в выходные дни дешевле.
Запишитесь сейчас!
Запишитесь на тест для проверки уровня. Это бесплатно, информативно и ни к чему не обязывает. Плюс, ответы на любые ваши вопросы
Записаться на бесплатный тест уровня
Приезжайте, школа удобно расположена в самом центре
ул. Немига, 5, ТЦ "Метрополь"
Рядом "ЛИДО", можно перекусить, а заодно пройтись по магазинамили погулять по ул. Революционной.